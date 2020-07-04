İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı New Jersey'de protesto edildi
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İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı New Jersey'de protesto edildi

NEW İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planı ABD'nin New Jersey eyaletinde protesto edildi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı New Jersey'de protesto edildi
04.07.2020 02:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:16

NEW İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planı ABD'nin New Jersey eyaletinde protesto edildi.

İsrail yönetimi karşıtı Ortodoks Yahudi ve Müslümanlardan oluşan bir grup gösterici, İsrail'in Filistin'deki işgalci politikalarını protesto etti.

"Filistinlilerin hayatı değerli", "Filistin için özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına tepki gösterdi.

Göstericiler arasında Filistin bayrağı taşıyan çocuklar da yer aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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