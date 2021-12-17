İsrail'in Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 22 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolara müdahalesinde 16'sı plastik mermiyle olmak üzere 22 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Nablus kentinin Kefer Kaddum, Burka, Beyt Decin ve Beyta köylerinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri, gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu köylerde 16'sı plastik mermiyle olmak üzere 22 kişinin yaralandığı, 132 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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