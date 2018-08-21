İsrail'in Batı Şeria'daki 650 Yeni Ev Planına Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın Beit El bölgesindeki Filistin yerleşim yerlerine 650 yeni ev yapma planı olduğunu belirterek Netanyahu yönetimini suçladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, İsrail'i, abluka altındaki Batı Şeria'nın Beit El bölgesindeki Filistin yerleşim yerlerine 650 yeni ev yapma planı olduğunu ve böylelikle kendi alanını genişletmeyi planladığı bildirildi. Açıklamada, İsrail tarafının kendi alanını genişletme çalışmalarının, İsrail ve ABD'nin "Yüzyıllık Anlaşma" politikasının bir parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada uluslar arası toplumun İsrail'in bölgede yürüttüğü çalışmalara karşı sessizliğini koruduğu ifade edildi. Bununla birlikte Filistin'in resmi haber ajansından yapılan açıklamaya göre İsrail hükümeti Beit El bölgesine 650 ev yapımı için gerekli olan yasal süreci tamamladı. İsrail daha önce bölgeye 296 ev yapacağını duyurmuştu.

(İHA)