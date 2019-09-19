"İsrail'in barışçıl gösterilere müdahalesi" sahneye taşındı

19.09.2019 23:40

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi Filistinli gençler tarafından tiyatro sahnesine taşındı.

Gazze Belediyesinin desteğiyle oyun, "Bıçak" adlı sanat ve tiyatro ekibi tarafından Gazze'deki Reşad eş-Şevva Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Tiyatro oyununda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında Filistinli sivilleri, gazetecileri ve sağlık görevlilerini hedef aldığı saldırılar anlatıldı.

Yönetmen Seyf Ebu Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyun İsrail ile Gazze sınırında yaşanan gerçekleri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını gözler önüne seriyor." dedi.

Filistinli gençlerin tüm zor şartlara rağmen topraklarına ve gasbedilen haklarına bağlı olduğunu kaydeden Ebu Seyf, oyunun dünyaya güçlü bir mesaj iletmeyi hedeflediğini vurguladı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA