İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda Washington'da imzaladığı anlaşmaların ardından Gazze'deki Filistinli militanlar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
16.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:37

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda Washington'da imzaladığı anlaşmaların ardından, Gazze'de Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Salı gecesi İsrail'e iki roket atıldı. Roket saldırıları sonucu kıyı kenti Aşdod'da iki kişi yaralandı.

Çarşamba sabahı Gazze'den 13 roket daha atılırken, İsrail ordusu Hamas'a ait olduğunu öne sürdüğü iki noktayı bombaladı.

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail, halkımıza veya direniş noktalarına karşı her türlü saldırının bedelini ödeyecek ve doğrudan cevabını alacak" denildi.

Açıklamada, "İsrail'in saldırıyla sürdürdüğü işgal devam ettiği sürece tepkimizi artıracak ve genişleteceğiz" ifadeleri de yer aldı.


haberler.com/haber/2020/09/16/israil-in-bae-ve-bahreyn-le-anlasmalar-imzala-2-13604915_o.jpg"/>


Trump: Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız

İsrail, Salı günü BAE ve Bahreyn ile barış anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında, "Bu tarihi tören sırasında Filistinli teröristlerin İsrail'e roket fırlatmasına şaşırmadım" dedi.

Netanyahu, "Onlar barışı bozmak istiyor. Ama başaramayacaklar. Bize zarar vermek için elini kaldıran herkese biz de vuracağız, bize barış eli uzatanlara ise biz de el uzatacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmaların "tüm bölgede kapsamlı barışın temeli" olacağını beliterek, "On yıllardır devam eden bölünme ve çatışmanın ardından yeni bir Orta Doğu'nun şafağındayız" dedi.


haberler.com/haber/2020/09/16/israil-in-bae-ve-bahreyn-le-anlasmalar-imzala-3-13604915_o.jpg"/>


Ancak Filistinliler, Filistin devleti kuruluncaya dek İsrail ile ilişki kurmayacakları sözü veren Arap ülkelerini "sözlerinden dönmekle" suçluyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail işgali sona erinceye dek bölgede barış, güvenlik ve istikrar gerçekleşmeyecektir" dedi.

BAE ve Bahreyn'den önce İsrail'i resmen tanıyan Orta Doğu ülkeleri sadece Mısır ve Ürdün'dü.

Mısır 1978'de, Ürdün ise 1994'te İsrail ile barış anlaşması imzalamıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aytaç Ağırlar Tuna Kiremitçi
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Ateş Karar Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in BAE ve Bahreyn'le anlaşmalar imzalaması sonrası Gazze'de çatışmalar şiddetlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:12:24. #1.15#
title