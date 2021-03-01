İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti
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İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti

01.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:48
İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son bir gün içinde bin 723 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 1520'sinin Batı Şeria'da, 106'sının Doğu Kudüs'te, 98'inin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 16 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 275'e çıktığını kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 210 bin 73'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hastalardan 116'sının durumunun ağır olduğu, 189 bin 926 kişinin ise iyileştiği bilgisi yer aldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında geçen hafta 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında, son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Şubat ayının sonlarından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar nedeniyle Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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