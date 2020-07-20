İsrail'in Ayasofya kararına tepkisi ne oldu? İsrail sınırını aşarak Ayasofya hakkında tehditler savurdu. İsrail gazetesi Hareetz yazarı Zvi Barel "Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek" şeklinde ifade kullandı. Ayasofya kararına hangi ülkeler tepki gösterdi?

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan haberde "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceği" şeklinde tehditkar ifadeler yer aldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasına daha önce Mısır, ABD, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkeler tepki göstermişti.

AYASOFYA KARARINA HANGİ ÜLKELER TEPKİ GÖSTERDİ?

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Mısır, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tepki göstermişti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri de İsrail oldu. İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan haberde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

İSRAİL'İN AYASOFYA KARARINA TEPKİSİ NE OLDU?

Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

PAPA FRANCIS AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.