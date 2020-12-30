İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gilad'dan Türkiye'ye veda mektubu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gilad'dan Türkiye'ye veda mektubu Açıklaması

30.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:16
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gilad'dan Türkiye'ye veda mektubu Açıklaması

Türkiye'deki görev süresi sona eren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, "2020 yılı sonaererken ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesi yönünde bazı işaretler bile görüyoruz.

Türkiye'deki görev süresi sona eren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, "2020 yılı sona

ererken ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesi yönünde bazı işaretler bile görüyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Türkiye'deki görev süresi sona eren ve yarın Ankara'dan ayrılacak olan Gilad'ın yola çıkışı öncesinde kaleme aldığı veda mektubu paylaşıldı.

Gilad, mektubunda, Ankara'ya 1,5 yıl önce geldiğini anımsatarak, yarın, 2020'nin son gününde Türkiye'deki görevinin de sona ereceğini belirtti.

İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve iki ülkenin 1950'de diplomatik ilişkiler kurduğunu vurgulayan Gilad, ilişkilerin o tarihten bu yana iniş ve çıkışlara tanık olduğunu ifade etti.

Maslahatgüzar Gilad, mektubunda şunları kaydetti:

"Bugün dahi, çoğunuzun bildiği gibi, olabileceği en iyi düzeyde değiller. Öte yandan 70 yıllık diplomatik

ilişkiler süresince ticaret ve ekonomide, kültür ve diğer birçok alanda güçlü bağlantılar kuruldu. Tüm bu zorluklara ve çetin koşullara rağmen ilişkilerin en nihayetinde sağlam temellere dayandığını söylemek mümkündür. 2020 yılı sona

ererken ilişkilerin yakın gelecekte iyileşmesi yönünde bazı işaretler bile görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mehmet Nuri Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gilad'dan Türkiye'ye veda mektubu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 21:18:16. #1.14#
title