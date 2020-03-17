İsrail'in Almanya Büyükelçisi korona virüse yakalandı
İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'un korona virüse yakalandığı bildirildi.
17.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:29
İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'un korona virüse yakalandığı bildirildi.
İsrail basını, İsrail'in Almanya Büyükelçisi Jeremy Askarov'da korona virüs tespit edildiğini ve karantinaya alındığı bildirdi. Büyükelçilik çalışanların da karantina altına alındığı belirtilirken büyükelçilik binasının 2 hafta süreyle kapatıldığı aktarıldı.
Öte yandan İsrail'de ise korona virüs vaka sayısının 324'e yükseldiği duyuruldu. - BERLİN
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Kaynak: İHA