İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti

İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya, İsrail'in Afrika Birliğine (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya, İsrail'in Afrika Birliğine (AfB) gözlemci üye kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Mısır'ın "Mısri el-Yevm" gazetesi ve Moritanya merkezli Sahra Medya Ajansında yer alan haberlere göre, aynı zamanda Afrika Birliğine üye 7 Arap ülkesinin temsilcileri, İsrail'in gözlemci kabul edilmesi kararıyla ilgili AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki'ye sözlü itiraz notası iletti.

Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya'nın AfB merkezinin bulunduğu Addis Ababa'daki elçileri tarafından iletilen notalarda, söz konusu Afrika ülkelerinin AfB'nin Filistin davasına verdiği desteğe vurgu yaptığı ve İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesine itiraz ettiği dile getirildi.

İsrail'in AfB'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin AfB'nin sistemine aykırı olduğu kaydedilen notalarda, "Bu, Komisyon Başkanı'nın takdirine bağlı olarak kabul edilemez. Usul ve siyasi açıdan bir ihlaldir." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya ve Bostvana da İsrail'in, AfB'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itiraz etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olmasına 7 Arap ülkesi itiraz etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:13:16. #1.16#

title