İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açıldı

24.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:08
İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açıldı

İsrail, ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, büyükelçilik açtığını duyurdu.

İsrail, ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, büyükelçilik açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliğinin, kalıcı yerleşke bulunana kadar geçici ofislerde hizmet vereceği belirtildi.

Büyükelçi olarak atanan Eitan Naeh'in Abu Dabi'ye gittiği ifade edilen açıklamada, büyükelçiliğin resmi açılışının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

Abu Dabi'de büyükelçilik açılmasının, İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının uygulanması yönünde atılan bir başka adım olduğu ifade edildi.

Naeh, Aralık 2016-Mayıs 2018 tarihlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

BAE yönetimi, bugün Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 21:08:47. #1.14#
title