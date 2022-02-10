İsrail'in, ABD'nin UNESCO'ya dönüşüne karşı muhalefetini geri çektiği iddia edildi

İsrail'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) dönüşüne yönelik muhalefetini geri çektiği öne sürüldü.

İsrail merkezli Walla sitesinde yer alan bu haber, ismi açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılırken. Tel Aviv veya Washington yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sitenin haberinde, İsrail'in konuya ilişkin yeni tutumunun, "ABD Kongresi'nde ABD'nin UNESCO'ya olan borçlarını ödemek ve Washington'u örgütün tam üyesi olarak geri döndürmek için 500 milyon dolardan fazla tahsis edilmesine yönelik bir oylamanın önünü açacağı" ifade edildi.

Haberde, "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, UNESCO'daki İsrail karşıtı atmosferden endişe duyan Kongre üyelerini 'ABD'nin UNESCO'ya geri dönmesine ve fon transfer etmesine izin veren bir yasa lehinde oy kullanmaya' ikna etmek için İsrail'in bu adıma karşı çıkmamasına ihtiyacı vardı." ifadelerine yer verildi.

Son haftalarda İsrail ile UNESCO arasında ABD'nin örgüte dönüşü konusunda doğrudan görüşmeler yapıldı.

İsrailli üst düzey bir yetkili, Walla sitesine yaptığı açıklamada, İsrail'in bu görüşmeler sırasında UNESCO'dan "örgütün İsrail karşıtı eylem sahası olduğu durumun tekrarlanmayacağına dair" garanti aldığını söyledi.

İsrailli yetkili ayrıca UNESCO ve İsrail'in, Kudüs'te Yahudilere ait bir alanı örgütün listesinde Dünya Mirası olarak tanımaya başlayacağını dile getirdi.

ABD ve İsrail Ekim 2017'de, örgütün "İsrail karşıtı tutumu" ve kurumdaki "yapısal reform ihtiyacı" olduğu gerekçesiyle UNESCO'dan çekildiklerini açıklamışlardı.