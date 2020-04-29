İsrail'in ABD destekli ilhak planı, Batı Şeria için ne anlama geliyor? Filistin topraklarının büyük kısmını ilhak etmeyi savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz ile koalisyon üzerinde anlaşmasının ardından bu yöndeki endişeler de artmış durumda

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans yoluyla olağanüstü toplantı yaparak, İsrail'in ABD destekli Batı Şeria'yı ilhak planını görüşecek. Filistin topraklarının büyük kısmını ilhak etmeyi savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz ile koalisyon üzerinde anlaşmasının ardından bu yöndeki endişeler de artmış durumda. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com