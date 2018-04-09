İsrail'in ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze Protestosu

ABD'de yaşayan Filistinliler ve onlara destek veren bazı Yahudi örgütleri, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önündeki eylemde Gazze Şeridi'ndeki olaylarda 31 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edilmesine tepki gösterdi.

Başkent Washington'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık bir grup, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail yönetimi ve Binyamin Netanyahu aleyhinde sloganlar atan grup, Gazze Şeridi'ndeki İsrail şiddetinin sona ermesi için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

Bölgede yaşayan Filistinlilerin yanı sıra "Siyonizm karşıtı" Yahudi grupların da destek verdiği gösteriye katılan kişiler, "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde taleplerini dile getirdikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

31 Filistinli şehit oldu

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.