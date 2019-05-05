İsrail'in Aa Ofisinin de Olduğu Binayı Vurması

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, belediye başkanları, milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasına tepki gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsteniyor ki mazlumların sesini hiç kimse duymasın, duyurmasın. Zalimler istediği zulmü yapmaya devam etsin. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun. Milletimizin ve seslerini duyurdukları mazlumların duası onlarla olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise paylaşımında "İsrail'in Gazze'de bulunan Anadolu Ajansı ofisi vurmasını şiddetle kınıyorum. İsrail'in Filistin topraklarını ve sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da paylaşımında saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Filistin halkının sesini ve İsrail terörünü dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine ve Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "İsrail Gazze'de Anadolu Ajansının da içinde olduğu binayı bombaladı. Dünya bu rezilliğe yine sessiz. Bu bir terör hareketidir ve terörün hiçbir şekli kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "İsrail'in saldırıları Anadolu Ajansını Gazze, Filistin ve İsrail'de insan hakkı ihlalleri üzerinde daha kararlı ve odaklanmış hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, yazılı açıklamasında, saldırının toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirtti.



Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurt, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı ve meslektaşlarımıza yapılan bu saldırı, basın özgürlüğüne ve bireylerin haber alma hakkına yapılmıştır. İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik saldırılarını dünyaya duyuran AA'nın ve çalışanlarının yanındayız. Gaziantep Basın Cemiyeti olarak AA'nın Gazze ofisi çalışanları başta olmak üzere çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Büro Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan ise İsrail tarafından AA'nın Gazze ofisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını kaydederek, "Hukuktan ve insanlıktan nasibini almamış ve insan haklarını hiçe sayan, saldırgan tavrını her geçen gün artıran İsrail, dünya barışı için açık bir tehdittir. Kahrolasın İsrail." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Twitter hesabından, "Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vuran İsrail'i kınıyor, AA ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, paylaşımında, "İsrail ordusunun Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını nefretle kınıyorum. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

Malatya

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise yazılı açıklamasında saldırıyı kınayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku her zaman olduğu gibi yine hiçe sayan, yıllardır zalimce Filistinlileri çocuk, yaşlı ve kadın demeden katleden işgal devleti İsrail'i bir an önce aklını başına almaya davet ediyoruz. Tüm dünya devletlerine sesleniyoruz, neden sesiniz çıkmıyor, neden kınamıyorsunuz? Sizlere böyle bir saldırı olsa kabullenir misiniz? Bu saldırının amacı Filistin halkına yapılan zulmün, dünya kamuoyuna duyurulmasını engellemek."

Kaynak: AA