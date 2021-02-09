İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması
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İsrail ile Yunanistan arasında "yeşil aşı pasaportu" anlaşması

09.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:40
İsrail ile Yunanistan arasında

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda "yeşil aşı pasaportu" kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile İsrail Başbakanı Netanyahu, iki ülke arasındaki seyahatler konusunda "yeşil aşı pasaportu" kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı.

Doğu Akdeniz konusunda destekçi arayışına giren Yunanistan Başbakanı Miçotakis İsrail Başbakanı Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldi. Yunan Başbakan Miçotakis İsrail'e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda "yeşil aşı pasaportu" kullanımı üzerine anlaşmaya vardıkları açıklandı. Söz konusu "Yeşil aşı pasaportu" nun aşılanan vatandaşlara iki ülke arasında seyahat özgürlüğü tanıdığı ifade edildi. İki ülke arasında varılan anlaşmada koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara veya karantina uygulamasına maruz kalmadan seyahat edebilecekleri belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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