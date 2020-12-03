İsrail ile Ürdün Dışişleri Bakanları arasında "gizli" görüşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail ile Ürdün Dışişleri Bakanları arasında "gizli" görüşme

03.12.2020 23:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:54
İsrail ile Ürdün Dışişleri Bakanları arasında

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için perşembe günü gizlice bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için perşembe günü gizlice bir araya geldiği bildirildi.

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, Ashkenazi ve Safedi'nin Ürdün-İsrail sınırında yer alan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (Allenby) bir araya geldiği belirtildi.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında yıllar sonra yapılan ilk görüşmede, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması ve Ürdün ile İsrail arasındaki ekonomik meselelerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Safedi'nin ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yönetiminin göreve geldikten sonra İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin yeniden başlaması için adımlar atmayı hedeflediğini Amman yönetimine ilettiğini aktardığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi doğruladı

Haberin İsrail basınında çıkmasının ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Safedi ile Ashkenazi arasındaki görüşmeyi doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Safedi, görüşmede İsrail'in barış sürecini ve iki devletli çözümü baltalayan tüm önlemleri durdurması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
Çavuşoğlu, Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet ????Bakanı Balal Mohamed ile görüştü
Çavuşoğlu, Somali Dışişlerinden Sorumlu Devlet ????Bakanı Balal Mohamed ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Caner Erkin Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail ile Ürdün Dışişleri Bakanları arasında "gizli" görüşme - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 23:58:56. #1.15#
title