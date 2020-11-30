İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı müzakereleri ertelendi

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yürütülen müzakerelerin bir sonraki turunun ertelendiği bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki tartışmalı deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulunması için yürütülen müzakerelerin bir sonraki turunun ertelendiği bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için yürütülen müzakereler kapsamında 2 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan bir sonraki turun belirsiz bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Müzakerelerin neden ertelendiğine ilişkin bilgi verilmezken, Birleş Milletler (BM) himayesinde İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığına çözüm bulmak için ekim ayından bu yana devam eden görüşmelerin ilk kez ertelendiğine işaret edildi.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ertelenmesi kararının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Lübnan ile İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin birinci turu 14, ikinci turu 28, üçüncü turu da 29 Ekim'de yapılmıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci