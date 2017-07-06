Israil Ile Hindistan Arasında 7 Anlaşma Imzalandı
- Hndistan ve İsrail liderlerinin anlşma töreninden detaylar KUDÜS (AA) – Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ziyaretinin ikinci gününde İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu iki ülke arasında bilgi teknolojileri, uzay, su, tarım ve sanayi alanlarında 7 anlaşma imzalandı.
- Hndistan ve İsrail liderlerinin anlşma töreninden detaylar KUDÜS (AA) – Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ziyaretinin ikinci gününde İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu iki ülke arasında bilgi teknolojileri, uzay, su, tarım ve sanayi alanlarında 7 anlaşma imzalandı.