İsrail ile Hindistan Arasında 7 Anlaşma İmzalandı

KUDÜS (AA) – Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ziyaretinin ikinci gününde iki ülke arasında bilgi teknolojileri, uzay, su, tarım ve sanayi alanlarında 7 anlaşma imzalandı.



Batı Kudüs'teki temasları kapsamında ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilen Modi, burada yaptığı açıklamada, "Kendimi tamamen evimde gibi hissediyorum. Görüştüğüm her yetkili beni çok sıcak bir şekilde karşıladı." dedi.



Modi, ardından İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere başbakanlık ofisine geçti. Netanyahu, Hindistan Başbakanı'nı, "Bu eşsiz ve tarihi ziyaretinizden dolayı çok mutluyuz. Burada geçirdiğiniz bu kısa süre zarfında tarih yazdığımıza inanıyorum." sözleriyle karşıladı.



Netanyahu-Modi görüşmesinde iki ülke arasında, başta Hindistan Bilim ve Teknoloji Dairesi ile İsrail İşbirliği Kurumu arasında sanayi alanında 40 milyon dolarlık araştırma ve geliştirme fonu kurulması mutabakatı olmak üzere, uzay, tarım, su ve tarım alanlarında 7 anlaşma imzalandı.



İsrail devlet radyosuna göre görüşmenin ardından Hindistan Başbakanı Modi, Netanyahu'yu ülkesine davet etti.



Son yıllarda Hindistan ve Çin gibi Asya devleriyle ilişkilerini ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda geliştirmeye çalışan İsrail, Modi'nin üç gün sürecek ziyaretine büyük önem atfediyor.



İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 25'inci yıl dönümüne denk gelen Modi'nin ziyareti, Hindistan'dan İsrail'e başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması açısından da dikkati çekiyor.