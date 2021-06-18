?İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
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?İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak

?İsrail ile Filistin arasında 1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşı takası yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası için anlaştı.

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası için anlaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin ile Kovid-19 aşı takası yapılacağı belirtildi.

Varılan mutabakat sonucu İsrail'in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e vereceği ifade edildi.

Karşılığında ise Filistin'in BioNTech-Pfizer'dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail'e göndereceği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberde, takas konusunda mutabakata varılması üzerine İsrail'in bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim ettiği aktarıldı.

Haberde adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, söz konusu aşıların sadece işgal altındaki Batı Şeria'da kullanılacağını, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderilmeyeceğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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