İsrail ile Butan Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail ile Butan Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı

12.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:18
İsrail ile Butan Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı

İsrail, Butan Krallığı ile tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

İsrail, Butan Krallığı ile tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ve Butan Krallığı, aralarında tam diplomatik ilişki kurmak için anlaşma imzaladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu adımın, İsrail-Asya ilişkileri sürecinde önemli bir gelişmeyi temsil ettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de anlaşmanın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de imzalandığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, "Barış anlaşmalarının meyvesi olan İsrail ile Butan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmak isteyen diğer ülkelerle de temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

İlgili Haberler

Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek
Türkiye ile Kamboçya krallığı arasında ticari ilişkiler güçlenecek
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Enner Valencia
Tüm Haberler Türk İran Taciz Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail ile Butan Krallığı, tam diplomatik ilişki kurulmasında anlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:19:53. #1.14#
title