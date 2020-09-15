İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket...

Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket...
15.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:08

Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail basını da ABD'de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Bu arada İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Beren Saat Fahriye Evcen Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Jose Sosa Tamer Tuna Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Bursa Kredi Türk Lirası
Şu an buradasınız: İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 21:08:21. #1.15#
title