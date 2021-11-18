İsrail ile BAE askeri amaçlarla da kullanılabilecek insansız deniz aracı tasarlamak üzere anlaştı - Haberler
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BBC

İsrail ile BAE askeri amaçlarla da kullanılabilecek insansız deniz aracı tasarlamak üzere anlaştı

BBC - Haberler | Dünya
İsrail ile BAE askeri amaçlarla da kullanılabilecek insansız deniz aracı tasarlamak üzere anlaştı

İsrail ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) firmaları askeri ve ticari amaçlarla kullanılacak insansız deniz araçları tasarlayacak.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlete bağlı silah üreticileri, denizaltılar ile savaşma kapasiteli insansız deniz aracı tasarlamak üzere anlaştı.

BAE'ye bağlı savunma sanayi firması EDGE ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI) arasındaki anlaşmaya Dubai'de gerçekleşen havacılık etkinliği Dubai Airshow'un son gününde varıldı.

Ortak bir açıklamada firmalar geliştirilecek 170-M türü insansız deniz araçlarının hem ticari hem de askeri amaçlarla kullanılacağını bildirdi.

Araçlar denizaltılarını bulma, denizaltılarına karşı savaş eylemleri gerçekleştirme, istihbarat, askeri gözlem, deniz mayınlarını tespit ve imha etme ile petrol ve doğal gaz keşfi için kullanılacak.

EDGE Genel Müdürü Faysal el-Benay yaptığı açıklamada, "Bu gelişmeler askeri ve ticari alanlarda bize hem yerel hem de küresel pazarlarda kapılar açacak" dedi.

Henüz araçların üretimine ne zaman başlanacağı ve ne kadar yatırım yapılacağı açıklanmadı.

BAE ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler geçen sene eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabulucuğuyla resmen başlatılmıştı.

Ülkeler Abraham Mutabakatı'nı imzalayarak ilişkilerini normalleştirmişti.

BAE, İsrail devletini tanıyan ilk Arap ülkelerinden oldu.

Geçen Mart ayında da EDGE ile IAI insansız hava araçlarına karşı bir koruma sistemi geliştireceğini açıklamıştı.

İsrail ile BAE askeri amaçlarla da kullanılabilecek insansız deniz aracı tasarlamak üzere anlaştı

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