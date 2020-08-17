İsrail ile BAE arasında Suudi Arabistan hava sahası üzerinden uçak seferleri başlıyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Tel Aviv'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlayacak doğrudan uçuşlar için çalıştıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Tel Aviv'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlayacak doğrudan uçuşlar için çalıştıklarını söyledi.

Netanyahu, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Size şu anda Tel Aviv'i Dubai ve Abu Dabi'ye bağlayacak, Suudi Arabistan hava sahasından geçecek doğrudan uçuşlar düzenlemeye yönelik çalışmaların müjdesini veriyorum." dedi.

Suudi Arabistan hava sahası üzerinden gerçekleşecek uçak seferlerinin, İsrail havacılığının ve ekonomisinin çehresini değiştirecek bir adım olduğunu savunan Netanyahu, "Tel Aviv ile Dubai arasında direkt uçuşların kurulması, İsrail turizmini ve havacılık pazarını canlandıracak. Bu adımın, hiç görmediğimiz hacimlerdeki yatırımları da çekeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 6 Mart 2018'de Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıklamıştı.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez'deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunmakta.

Kaynak: AA