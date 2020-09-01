İsrail ile BAE arasında ilk iş birliği anlaşması imzalandı İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilk iş birliği anlaşması için imzalar atıldığı belirtildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilk iş birliği anlaşması için imzalar atıldığı belirtildi.

İsrail ile BAE arasında ilk iş birliği anlaşması için imzalar atıldığı belirtildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre anlaşma bankacılık ve finans odaklı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuyla ilgili olarak, "Çok yakında başta havacılık, turizm, ticaret olmak üzere pek çokalanda yeni anlaşmaları duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA