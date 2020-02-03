: İsrail'i tedirgin eden Osmanlı arşivleri, Filistinlilerin en güçlü "silahı" (2)

03.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:31

İsrail medyası, Türkiye'nin geçen yıl Filistin'e açtığı Osmanlı arşivlerinin, ülkelerini tedirgin ettiğini gündeme getirirken, Filistinli yetkililer, arşivlerin İsrail işgaline karşı en güçlü "silahları" olduğunu vurguluyor.

İsrail, uzun yıllardır Filistin'de bulunan tapu kayıtlarıyla ilgili arşivleri yok etmeye çalışıyor.

Türkiye, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan, Filistin'e dair tapu kayıtları ile belge ve dokümanları içeren Osmanlı arşivlerinin elektronik kopyasını geçen yıl Filistin'e vermişti.

Son zamanlarda İsrail medyasında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Filistin'e açtığı arşivlerden, İsrail'in tedirginlik duyduğu gündeme getirildi.

İsrail'in Yisrael Hume gazetesinde yer alan bir haberde, "Türkiye, Filistinlilere arşivi vererek, İsrail işgalini kanıtlamalarına yardım ediyor." ifadelerine yer verildi.

Arşivlerin açılması konusunu, "Türkiye'nin İsrail'in meselelerine müdahalesinde bir artış" olarak niteleyen haber, Filistinlilerin, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki toprak mülkiyetine itiraz etmek için Osmanlı arşivlerini kullandığına dikkati çekti.

Türkiye ve Filistin kurumları arasında büyük iş birliği

Filistin Miras ve İslami Araştırmalar Merkezi (MİSAK) (Filistin'in devlet arşivleri kurumu) Genel Müdürü Halil er-Rıfai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli Türk kurumlarıyla büyük bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Rıfai, Türkiye'nin Osmanlı arşivlerini açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye bize istediğimiz her şeyi akıcı bir şekilde gönderiyor." dedi.

Kurumunun, Kudüs'ün Yahudileşmesini ve gerçeklerin tahrip edilmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Rıfai, işgal devleti İsrail'in, gerçeği değiştiremeyeceğini ve Osmanlı arşivlerinin gerçeği kanıtlamak için en büyük "silahları" olduğunu söyledi.

Rıfai, "İsrail, eğer yasal bir iş yapıyorsa Osmanlı arşivlerinden korkmasına gerek yok." değerlendirmesini yaptı.

Osmanlı arşivleri Filistin için hayati nitelikte

MİSAK sorumlularından Murad Ebu Sabah da İsrail işgali ve Filistinlilerin göç etmesi nedeniyle çok sayıda Filistin arşivinin kaybolduğunu dile getirdi.

Sabah, "İsrail, Yahudilere ve Yahudi kuruluşlara ait olduğunu iddia ederek Filistin topraklarını ilhak ediyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı arşivlerinin, arazilerin kime ait olduğunu kanıtlamak için hayati nitelikte önem arz ettiğine işaret eden Sabah, arşivlerin Filistinli makamlar tarafından özenle korunduğunu vurguladı.

Sabah, Osmanlıca olması nedeniyle Filistinli uzmanların belgeleri tercüme etme sürecinin de sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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