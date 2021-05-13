İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI
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İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çift, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yaktı.

İSRAİL'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden çift, Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını yaktı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Beşiktaş Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen bir çift, otomobillerini yol ortasında ateşe verdi. Çift alev alev yanan otomobillerini cep telefonuyla görüntülerken İsrail'e tepkilerini de dile getirdiler.

Görüntüyü çeken kadın, "İsrail Konsolosluğu önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları ölen çocukları için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu uğurda şehit oluruz. Yeter ki onların gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına zeval gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar, masum çocuklar ölüyor. Yarın bayram, bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var, babalar var. " ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürüde söndürülürken otomobili yakan çift ise gözaltına alındı. Çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI
İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI
İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI
İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN BAŞKONSOLOSLUK ÖNÜNDE ARACINI YAKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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