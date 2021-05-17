"İsrail'i lanetle kınıyorum"
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"İsrail'i lanetle kınıyorum"

'İsrail'i lanetle kınıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sivas İl Genel Meclisi tam kapanmanın ardından Mayıs ayı toplantılarına başladı.

Sivas İl Genel Meclisi tam kapanmanın ardından Mayıs ayı toplantılarına başladı. Mayıs ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın da katıldı.

İl Genel Meclisi üyelerinin geçmiş Ramazan Bayramlarını tebrik eden Vali Salih Ayhan, Mayıs ayı toplantılarının ilimiz için hayırlar getirmesini diledi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Ayhan; "Kudüs'te yaşanan zulmü hissetmemek, yaşamamak elde değil. İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyorum." dedi. Yaz döneminin başladığını ve Sivas İl Özel İdaresi için yoğun bir çalışma sezonu olacağını ifade eden Vali Ayhan, "KÖYDES programları oluştu, kısa süre içerisinde Bakanlığa göndereceğiz. Yaklaşık 72 milyon TL ilimize tahsis edildi. En çok pay alan illerden birisi Sivas. Direkt yatırıma giden, sahada karşılık bulan anlamlı bir proje. 2005'ten beri toplam 530 milyon TL, KÖYDES'ten köylerimize aktarılmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İdaresi 2020 yılı bütçe kesin hesabını görüşecek. Diğer yandan, komisyonlara gönderilen konularda görüşülerek mecliste karara bağlanacak. - SİVAS

'İsrail'i lanetle kınıyorum'
'İsrail'i lanetle kınıyorum'
'İsrail'i lanetle kınıyorum'
'İsrail'i lanetle kınıyorum'
'İsrail'i lanetle kınıyorum'
'İsrail'i lanetle kınıyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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