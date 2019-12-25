'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis
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'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis

'Melek: İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısı ekim 2018'de çıkarıldığı askeri mahkemece 'yalan haber yaymak' ve 'askeri sırlar ifşa' suçlamalarıyla beş yıl hapse mahkum edildi.

25.12.2019 07:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 07:24
'İsrail'i Kurtaran Mısırlı Ajan' kitabının Arapça yayıncısına 'askeri sırları ifşadan' 5 yıl hapis

Mısır Yüksek Askeri Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır'ın damadının ajan olarak anlatıldığı 'Melek: 'i Kurtaran Mısırlı Ajan' isimli kitabın Arapça tercümesini yayımlayan Halid Lütfi'nin 'askeri sırları ifşa' suçlamasıyla mahkum edildiği 5 yıl hapis cezasını onadı.


Kahire'deki Tanmia kitabevinin sahibi ve aynı zamanda yayıncı olan Lutfi, 2018'in nisan ayında gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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