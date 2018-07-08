İsrail, Humus'ta Esad'ın Üssünü Bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus kentinde, Esad rejimine ait Altifor hava üssünü bombaladığı öğrenildi. Suriye'de rejime yakınlığı ile bilinen bir yayın kuruluşu, İsrail savaş uçaklarının Humus kentindeki Esad rejimine ait Altifor hava üssünü bombaladığını duyurdu. Hedef alınan üssün rejim için önemli olduğu ve stratejik silahların depolandığı bir nokta olduğu aktarıldı.

(İHA)