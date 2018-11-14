İsrail Hükümetinde Gazze ile Ateşkesin Ardından İstifa Kararı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinli örgütler ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından hükümetten istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze'de Filistinli örgütler ile yapılan ateşkesin teröre teslimiyet olduğunu savunarak istifasını duyurdu. Liberman, bugün düzenlediği basın toplantısında erken seçim çağrısı yaparak Hamas'la sağlanan ateşkese ve Gazze'ye milyonlarca dolarlık para akışına karşı olduğunu söyledi. Seçimin en yakın zamanda yapılması gerektiğini ifade eden Liberman, Pazar gününe kadar seçim için bir gün belirlenmesini çağrısında bulundu. "Görevi bırakmak için bir neden aramadım. Kabinedeki sadık bir hükümet üyesi olmaya çalıştım" diyen Liberman, Yisrael Beitenu (İsrail Evimiz) Partisi'nin de koalisyon hükümetinden ayrılacağını ifade etti.

Katar'dan Gazze'ye milyonlarca dolar nakit para gönderilmesinin ve İsrail'in Hamas ile gerçekleştirdiği ateşkesin iki dönüm noktası olduğunu ifade eden Liberman, "Başka bir tanım yok, başka bir anlam yok, bu teröre teslim olmaktır. Artık bir ülke olarak yaptığımız şey, uzun vadeli güvenliğimizin maliyeti karşılığında kısa dönemli bir sessizlik satın almak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendisi arasında fikir ayrılıkları olduğunu ifade eden Liberman, "Bu bir sır değil. Katar'ın parasının Gazze'ye girişine izin verilmesini kabul etmemiştim" diye konuştu. Liberman, benzer durumun bedevi köyü Han el Ahmer'in tahliyesi konusunda da yaşandığını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Liberman ve kabine üyeleri daha önce Gazze'ye yakıt ve doğalgaz satışı konusunda fikir ayrılığı yaşamıştı. Netanyahu geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde Gazze'ye yakıt tedarikini durdurma kararı almış, kararı medyadan duyan bakanlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"Liberman'ın istifası Gazze için bir siyasi zafer"

Gazze Şeridi'ni kontrolünü elinde tutan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liberman'ın istifa etmesi, yenilgiyi kabul etmek ve Filistin direnişine karşı aciz düşmektir" dedi. Liberman'ın istifasının Gazze için bir siyasi zaferi olduğunu ifade eden Zuhri, Gazze direnişinin İsrail'de siyasi bir depreme neden oluğunu söyledi.

Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan dün yapılan açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığı belirtilmişti.

Mayıs 2016 tarihinde göreve gelen İsrail Savunma Bakanı Lieberman'ın istifası 48 saat içinde yürürlüğe girecek. - TEL AVİV