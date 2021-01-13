İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te 530 yeni illegal konut inşa etme kararı aldı
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İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te 530 yeni illegal konut inşa etme kararı aldı

13.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:32
İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'te 530 yeni illegal konut inşa etme kararı aldı

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 530 yeni konut inşa etmeye karar verdi.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciler için 530 yeni konut inşa etmeye karar verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları, 400'ü Doğu Kudüs'ün güneyindeki Gilo Yahudi yerleşim birimine, 130'u kuzeyindeki Ramat Şlomo Yahudi yerleşim birimine olmak üzere 530 yeni konutun inşa edilmesi kararını onayladı.

Haberde, söz konusu adımın geçmişte Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin dondurulmasında önemli rol oynayan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve gelişinden önce olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimciler için 800 yeni konutun inşa edilmesi kararını onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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