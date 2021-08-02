İsrail hükümeti 3 yıl aradan sonra yıllık bütçeyi onayladı
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İsrail hükümeti 3 yıl aradan sonra yıllık bütçeyi onayladı

İsrail hükümeti 3 yıl aradan sonra yıllık bütçeyi onayladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti yıllık bütçeyi oy birliği ile kabul etti.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti yıllık bütçeyi oy birliği ile kabul etti.

Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 2021-2022 bütçesini yapılan oylamanın ardından onayladı.

Hükümetin kabul ettiği bütçede bu yıl için 187 milyar dolar, 2022 için de 173 milyar dolar öngörülüyor.

2021-2022 yıllık bütçesinde Sağlık Bakanlığı için 13,3 milyar dolar, Savunma Bakanlığı için ise 19 milyar dolar ayrıldı.

Başbakan Bennett, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yıllık bütçeyi kabul etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İsrail üç yıllık bir çıkmazdan sonra işine geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Yıllık bütçenin yürürlüğe girebilmesi için İsrail Meclisinde yapılacak oylamadan geçmesi gerekiyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bennett hükümetinin, oylanması için yıllık bütçeyi eylül ayı başında Meclise sunması bekleniyor.

Kasım ayına kadar bütçe Meclisten geçirilemezse, Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti yasa gereği dağılacak.

3 yıldır geçirilemiyordu

İsrail'de son 3 yıldır devam eden ve 4 erken genel seçime neden olan koalisyon krizi nedeniyle yıllık bütçe kabul edilemiyordu.

Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti 13 Haziran'da Mecliste güvenoyu alarak eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son vermişti.

Yeni hükümetin kurulmasıyla İsrail'de şimdilik siyasi kriz gündemden kalkmış gibi görünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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