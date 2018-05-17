İsrail Hükümet Sözcüsünden "Neden Gazzelileri Vuruyorsunuz" Sorusuna İnsanlık Dışı Yanıt

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te Büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 63 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

"HAPSE KOYAMAYIZ YA!"

Gazze'deki katliama tepkiler sürerken İsrail'in pişkinliği gün yüzüne çıktı.

İrlanda kanalı RTE muhabirinin "Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?" sorusuna, İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan'ın, "Binlerce insanı hapse koyamayız ya!" cevabı vermesi büyük tepki çekti.