İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü
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İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü

İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, ordu birliklerin dün Lübnan'daki Hizbullah örgütüne ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Adraee, birliklerin İHA'yı olay boyunca takibe aldığını belirterek, "Ordu İsrail egemenliğini ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi önlemek için çalışmaya devam edecek" dedi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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