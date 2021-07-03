İsrail, Hint Okyanusu'nda İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı
İsrail'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladığı bildirildi.
İsrail'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını ifade etti.
Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, saldırıya uğrayan geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.
Geminin mürettebatı arasında İsrail vatandaşının bulunmadığı ve saldırıda yaralanan olmadığı dile getirildi.
Haberde ayrıca saldırıya uğrayan gemide ağır hasar oluşmadığı kaydedildi.
Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını aktarmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci