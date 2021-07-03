İsrail, Hint Okyanusu'nda İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı

İsrail'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladığı bildirildi.