İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
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İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail, Hint Okyanusu'nda bir nakliye gemisini hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail'in, bir nakliye gemisinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi.

İsrail'in, bir nakliye gemisinin Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi.

İsrail'in Kanal13 televizyonu, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkilinin Hint Okyanusu'nda gerçekleşen gemi saldırısına ilişkin görüşlerini aktardı.

Haberde söz konusu yetkilinin, "İsrail gemisinin Hint Okyanusu'nda hedef alınmasının arkasında İran var. Bir İran terör saldırısı var, iki masum insan öldü." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketinden yapılan açıklamada, "Dün M/T Mercer Street isimli gemide meydana gelen olayın, gemideki mürettebattan biri Rumen, biri İngiliz uyruklu ikisinin ölümüyle sonuçlandığını derin üzüntüyle anlıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Şirket, gün içinde yaptığı diğer bir açıklamada, Tanzanya'dan BAE'ye doğru seyir halindeki "Mercer Street" adındaki yakıt tankerinin hedef alındığından şüphelendiklerini bildirmişti.

Ayrıca geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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