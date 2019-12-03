İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle 'saldırmazlık anlaşması' için ABD'de
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İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle 'saldırmazlık anlaşması' için ABD'de

İsrail'den bir heyet, Körfez ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması"na varmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

03.12.2019 07:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:27
İsrail heyeti, Körfez ülkeleriyle 'saldırmazlık anlaşması' için ABD'de

'den bir heyet, ülkeleriyle "saldırmazlık anlaşması"na varmak üzere ABD'nin başkenti 'a gitti.


İsrail ordu radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Israel Katz, "Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve ordudan temsilcilerin bulunduğu" heyetin ABD'ye ulaştığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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