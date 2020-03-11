İsrail hava yolu El-Al, koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayıracak İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle talebin azalması üzerine çalışanlarının büyük bölümünü ücretsiz izne ayıracağı bildirilirken, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail'in kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, El-Al'ın Kovid-19 nedeniyle 6 bin 300 çalışanından 4 binine gelecek hafta ücretsiz izin vereceği belirtildi.

İznin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

El-Al'ın 650 pilotundan 600'nün de ücretsiz izin verilecek şirket çalışanları arasında yer aldığı ifade edildi.

Şirket daha önce de Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini azaltma kararı almıştı.

- Vaka sayısı 77'ye yükseldi

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 77'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 7 İsraillide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananların arasında 2 İsrail askerinin de yer aldığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmayacak. Bu uygulama, yarın yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA