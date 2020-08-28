İsrail hava yolları BAE'ye ilk uçuşunu pazartesi yapacak
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İsrail hava yolları BAE'ye ilk uçuşunu pazartesi yapacak

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştirecek.

İsrail hava yolları BAE'ye ilk uçuşunu pazartesi yapacak
28.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:47

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçuşunu pazartesi gerçekleştirecek.

El Al'ın, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yapacağı uçuş, LY971 koduyla Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın uçuş listesine eklendi.

İki ülke arasında varılan normalleşme anlaşmasının ardından El Al'ın Abu Dabi'ye yapacağı ilk ticari uçuşta resmi ziyaret kapsamında BAE'ye gidecek İsrailli ve ABD'li yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.

Heyette İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bazı ABD'li yetkililerin bulunacağı ifade ediliyor.

Yerel basın, İsrail Dışişleri Bakanlığının El Al uçağının, sefer sırasında Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmesi için girişimlerde bulunduğunu, ancak henüz konunun netleşmediğini aktardı.

İsrail ile BAE arasında düzenli uçuşlara ne zaman başlanacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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