İsrail, hava sahasını Ürdün'e kapattı
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İsrail, hava sahasını Ürdün'e kapattı

15.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:08
İsrail, hava sahasını Ürdün'e kapattı

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında tüm uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında tüm uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimi, geçen hafta Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ancak son anda iptal ettiği ziyarette Ürdün'ün İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle bu yola başvurdu.

Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda alınan bu kararla, çift taraflı olarak Ürdün uçuşlarında hiçbir uçağın İsrail hava sahasını kullanmasına izin verilmeyecek.

İsrail Başbakanı'nın 11 Mart'ta BAE'ye yapmayı planladığı günübirlik ziyaret Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine son anda iptal olmuştu.

Amman yönetimi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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