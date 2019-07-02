İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294 defa ezanı yasakladı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, 2019'un ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisinde ezanın okunmasını 294 defa yasakladı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51'i haziran ayında olmak üzere 2019'un ilk yarısında Harem-i İbrahim Camisinde 294 kez ezan okunmasının yasaklandığı belirtildi.

İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi içindeki varlığını güçlendirdiği ve Yahudi bayramlarını bahane ederek camide ezan okunmasını yasakladığı vurgulanan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Harem'in avlusundaki zeytin ağaçlarını kestiği ve bazılarının da cami görevlilerini darp ettiği kaydedildi.

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisinde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun yanı sıra İsrail Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Kaynak: AA