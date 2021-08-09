İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşasına başladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Filistinlilerin itirazlarına rağmen asansör inşa etmeye başladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde Filistinlilerin itirazlarına rağmen asansör inşa etmeye başladı.

İsrail Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı'nın (Benny Gantz) kararına istinaden, Harem-i İbrahim'e ulaşımı kolaylaştırmak için dün çalışmalara başlandı." ifadesine yer verildi.

Savunma Bakanlığı Mühendislik ve İnşaat Dairesi tarafından yürütülecek çalışmaların, yaklaşık 6 ay sürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, çalışmanın "otoparktan Harem-i İbrahim'in avlusuna bir erişim yolunun ve tüm inançlardan ibadet için gelenlerin alana ulaşmasını sağlayan bir asansörün inşasını içerdiği" aktarıldı.

Filistinliler geçen aylarda camiye asansör inşa edilmesi planına itirazlarını dile getirmişti.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Mayıs 2020'de Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

En kutsal dördüncü cami kabul ediliyor

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı