İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

BBC - Haberler | Dünya
İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

İsrail polisi, hafta başında ülkenin en sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kazan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ünün yeniden yakalandığını duyurdu.

İsrail polisi, hafta başında ülkenin en sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kazan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ünün yeniden yakalandığını duyurdu.

Polis, iki mahkûmun Cumartesi sabah saatlerinde otoparktaki bir arabanın içinde bulunduklarını söyledi.

Diğer iki mahkûm da, Cuma günü Nasıra şehri yakınlarında yakalandı.

Mahkumlar, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden Pazartesi günü kaçmışlardı. Polis, havadan ve karadan bir haftadır firarileri arıyordu.

İsrail medyası Filistinli mahkumların kaçışının yetkililerin 'bir dizi hatasından kaynaklandığını' yazdı.

Bazı Filistinli gruplar ise kaçışı 'kahramanca bir eylem' olarak niteledi.

Mahkumlar, kaldıkları koğuşta aylarca kazdıkları 10 metrelik tünelden kaçtı. Kazılan tünel nedeniyle hapishanenin altında derin boşluklar oluştu.

Mahkumların, hapishanenin dış duvarlarına kadar sürünerek gittikleri daha sonra, gözetleme kulesinin hemen altında, toprak yolun ortasına çıkan bir tünel kazdığı bildirildi.

İsral medyasından yetkililere eleştiri

Hapishanenin kapalı devre güvenlik kameraları, mahkumların Pazartesi günü saat 01:30 gibi tünelden çıkarken çekilen görüntülerini tespit etti. Ama alarm, yerli halkın hapishane yakınlarında 'şüpheliler gördükleri' ihbarı üzerine, mahkumlar kaçtıktan birkaç saat sonra, sabah 04:00'te çaldı.

İsrail medyası firarın nedeninin bir dizi güvenlik açığı olduğunu yazdı.

Hapishanenin mimarlarının yapının detaylı projesini internet sitelerine koyması, Batı Şeria'daki Jenin şehrinden altı mahkumun aynı hücreye konması, mahkumların hapishane dışıyla cep telefonları aracılığıyla iletişim kurmalarını engellemek için radyo frekanslarını bozan (jamming) sisteminin devreye sokulmamış olması hatalar arasında gösterildi.

Tünelin yanındaki gözetleme kulesinde görevli yetkililerin uyuyakaldığı da iddialar arasında ama bu iddialar doğrulanmadı.

Yeniden yakalanan mahkumlardan biri, Jenin'de El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski komutanı Zekeriya Zübeydi. Zübeydi, İsrail birlikleri tarafından 2019 yılında, 'bir dizi silahlı saldırıya müdahil olma' şüphesiyle yakalanmış, yargılanmayı bekliyordu.

Diğer mahkumlar, Mahmut Ardah, Muhammed Ardah, İham Kamamcı, Yakub Kadri ve Munadil Infaat, İslami Cihat grubu üyeleri. Dördü, İsraillileri öldürmek için saldırı planlayıp uygulama suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı

BBC
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş

 Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı

Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici İbrahim Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Derya Baykal Defne Samyeli Kaan Yıldırım
Spor Alper Yılmaz Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Demir Ferhan Şensoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçan 6 Filistinli mahkûmdan 4'ü yeniden yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:12:23. #1.17#