İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli tutuklu bir kez daha mahkemeye çıkarıldı

İsrail'deki Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinlinin gözaltı süresi, 29 Eylül'e kadar uzatıldı.

Nasıra kentindeki İsrail Sulh Mahkemesi, Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül'de kaçtıktan sonra yakalanan Zekeriya ez-Zubeydi, Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda'nın gözaltı sürelerinin 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkeme, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen duruşmada, Filistinlilerin gözaltı sürelerini 29 Eylül'e kadar uzattı.

Öte yandan İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Zekeriya Ez-Zubeydi'nin avukatı Avigdor Feldman, duruşmanın sonunda müvekkilinin kendisine Gilboa'dan kazdıkları tünelden yaklaşık yarım saat süründükten sonra dışarı çıkabildiklerini aktardığını belirtti.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Söz konusu 4 Filistinli tutuklu, 11 Eylül akşamı yoğun güvenlik önlemleri altında getirildikleri İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentindeki mahkemece, 19 Eylül'e kadar gözaltında kalmalarına karar verilmişti.

Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da bu sabah yakalanmasıyla firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.