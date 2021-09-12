İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Haberler
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İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

AA - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Amman Büyükelçiliği binası yakınlarında toplanan bir grup, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Amman Büyükelçiliği binası yakınlarında toplanan bir grup, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi. Filistinli tutukluları destekleyen dövizler ve Ürdün bayrakları taşıyan grup sloganlar attı. Gösteriye katılan Ürdünlüler, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi
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Haber: İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi - Haberler
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