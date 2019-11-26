İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.
26.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:52
İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu. Diyak'ın Cenin kentindeki evine taziyeye giden Filistinliler, Diyak'ın fotoğraflarını taşıdı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu