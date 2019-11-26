İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
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İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu.

26.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:52
İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak, Remle Cezaevi Hastanesi'nde şehit oldu. Diyak'ın Cenin kentindeki evine taziyeye giden Filistinliler, Diyak'ın fotoğraflarını taşıdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
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