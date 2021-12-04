İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, "sperm kaçırma" yöntemiyle ikiz babası oldu

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Nahid Hamid'in eşi, "sperm kaçırma" yöntemiyle ikiz bebek dünyaya getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu.

İsrail mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilen ve 2007'den bu yana tutukluluk hali devam eden Hamid'in eşi Resmiyye Hamid, bugün Gazze'deki Şifa Hastanesinde gerçekleşen doğumla Hani ve Humam ismi verilen ikiz bebekleri dünyaya getirdi.

AA muhabirine konuşan anne Hamid, ikiz bebeklerin herkesi sevince boğduğunu ancak eşi hapishanede olduğu için bu sevinci tam anlamıyla yaşayamadıklarını kaydetti.

İsrail makamlarının, hapishanedeki eşini ziyaret etmesine izin vermediğini belirten Hamid, "Eşimle bir aile kurmaya karar verdik ve sperm kaçırma fikri de buradan doğdu. İlk denemede yapay döllenme başarılı olmadı ama umudumuzu kaybetmedik. Tekrar denedik ve hamile kaldım." dedi.

Filistin Yüksek Fetva Konseyi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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