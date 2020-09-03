İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti
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İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 41 yaşındaki Filistinli Davud Talad el-Hatib'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu hayatını kaybetti
03.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:04

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bir İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 41 yaşındaki Filistinli Davud Talad el-Hatib'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Hatib'in Ramallah yakınlarında bulunan İsrail'e ait Ofer Hapishanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Beytüllahim kenti nüfusuna kayıtlı Hatib'in İsrail mahkemesince 18 yıl hapse mahkum edildiği, cezasının sona ermesine yaklaşık 4 ay kaldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Hatib'in 2017'de de kalp krizi geçirdiği ve bir İsrail hastanesinde kaldıktan sonra yeniden hapse gönderildiğini aktardı.

Hatib'in hayatını kaybetmesiyle birlikte 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısı 225'e yükseldi.

Kaynak: AA

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